Yüzleşme 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Masal’a büyük tuzak!

Yüzleşme dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısındaydı. Yüzleşme’de küçük yaşlarda tecavüze uğrayan Masal isimli genç kızın bir grup gençten intikam almak için kasabasına dönmesini konu alıyor. İkinci bölümün ilk fragmanı yayınlandı. İşte detaylar…

YÜZLEŞME YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masal'ın intikam almak için yanına gittiği Battal'ın yeğeni Ufuk, başkası tarafından vurulur. Masal'ı takip eden Ömer ise yerde yatan Ufuk'u ve çaresiz bir halde görünen Masal'ı görür. Ömer ve Masal bu durumu saklamaya çalışır.

Fikret ise kaybettiği şeyleri geri almak için hırslanır. Ömer bu konudaki en büyük destekçisidir.

Zümrüt, Masal ve Ömer'in yakınlaştığını anlayınca çılgına döner. Planı bozmaması için Masal'ı bu konuda uyarır. Diğer taraftan Ömer, Gonca ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Levent'i sıkıştırır. İki eski arkadaş karşı karşıya kalır.

Zümrüt, Masal'ın kim olduğunun anlaşılmaması için çırpınırken, Masal kendini belli edecek mi? Masal ve Ömer, Ufuk'un kim tarafından vurulduğunu bulabilecek mi?

Yüzleşme, 12 Mart Salı 19.45'te Kanal D’de!

İşte ikinci bölüm yeni fragmanı...