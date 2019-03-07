Yüzleşme 2. yeni bölüm fragmanı... Ömer vurulacak mı?

Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme'nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ufuk'un ölümü herkesi şoke ediyor. Ufuk'un en son Ömer'le tartışması sonrası yakışıklı adamın başı belaya girecek gibi...

Battal intikam için yanıp tutuşurken Masal ve Ömer'i yalnız yakalayan Battal'ın adamı kimi vuracak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ufuk'un ölümüyle şoka giren Masal, Ömer'in yardımıyla bedestenden uzaklaşıyor. Ufuk'un ölümünden kısa bir süre önce Ömer'le yaşadığı tartışma ise tüm dikkatleri Ömer'in üzerine çekiyor. Masal, Battal ve Halil'den intikam alacağım derken Ömer'in hayatını tehlikeye attığının farkındadır. Battal, Ufuk'un ölümünün intikamını almak için Ömer'in peşine düşüyor. Levent'in Ömer'e yıllar sonra Gonca'ya kimlerin, neler yaptığını itiraf etmesi iki arkadaşı düşman yapıyor. Ömer ve Masal'ı yalnız yakalayan Battal hangisini vurduracak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masal, geçmişiyle yüzleşmek için Kalender Kasabası’na geri dönüyor.

Masal, 15 yıl önce umutlarını hayallerini ve gerçek adını bıraktığı Kalender Kasabası’na bambaşka bir kimlikle geri dönüyor. Kendisinden çalınan hayatının intikamını almak amacıyla ve ona bunu yapanlarla tek tek yüzleşiyor.

15 yıl önce Kalender Kasabası’nda yaşadığı olay sonrası ailesinden ve hayatından koparılan genç kızın intikam almak için geri dönmesinde en büyük destekçisi ise Zümrüt oluyor.

"Ben Masal, bir gecede hayallerimi, ailemi ve ilk aşkımı aldılar elimden. Ama ölmedim. İntikam almak için mezarımdan geri döndüm. Şimdi Gonca’yı ve her şeyi elimden alanlarla yüzleşme zamanı" sözleriyle intikam yemini eden genç kadın kasabadaki toprakları almak istiyor.

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği yapan Fikret’in, iflas etmesi ise yıllar önce yurt dışına yerleşen Ömer’in tekrar kasabaya dönmesine neden oluyor. Fikret’in tüm vekaletinin Ömer’de olması, toprakları almak isteyen Masal ile Ömer’i karşı karşıya getiriyor.

Kalender Kasabası’nda pandoranın kutusu Masal’ın gelişiyle aralanıyor. Kasaba sakinleri ise şimdiye kadar hiç şahit olmadığı olaylara tanıklık ediyor.