Yüzleşme dizisi bu akşam Kanal D'de!

Uğur Yücel, Macit Koper gibi usta oyuncuların yanı sıra genç yıldızlar Hande Doğandemir ile Engin Öztürk'ün başrolünde yer aldığı 'Yüzleşme', hayatı çalınan 'Masal' adlı genç kadının intikam savaşını anlatıyor

05 Mart 2019, Salı 10:10 Son Güncelleme:
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Yüzleşme dizisi bu akşam Kanal D'de!

Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şerif Sezer, Mesut Akusta ve Macit Koper'in oynadığı 'Yüzleşme' ilk bölümüyle ekranda:

Masal, 15 yıl önce hayallerini ve gerçek adını bıraktığı Kalender kasabasına başka bir kimlikle döner. Amacı çalınan hayatının intikamını almak ve bunu yapanlarla yüzleşmektir. Masal'ın gelişiyle kasaba sakinleri şimdiye kadar hiç şahit olmadıkları olaylara tanıklık edeceklerdir.

Dizide 'Masal'ı Hande Doğandemir oynuyor.

Mide küçültme ameliyatı ile 52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu rolü için saçlarını kestirip sarıya boyattı.



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