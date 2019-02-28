5 Mart Salı günü ekranlara gelecek olan “Yüzleşme” dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Peki Yüzleşme dizisinin konusu nedir? Yüzleşme dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte duygulandıran yeni fragman…

YÜZLEŞME DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kanal D’nin yeni dizisi “Yüzleşme” 5 Mart Salı günü ekranlara gelecek. Yüzleşme dizisinin konusu çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi sonrasında gelişen olayların anlatıldığı dizide 15 yıldır saklanan büyük sırların açığa çıkmasıyla birlikte kasabada değişen hayatlar anlatılıyor.

İşte Yüzleşme dizisinin yeni fragmanı…

YÜZLEŞME DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yüzleşme dizisinin çekimleri Alanya’da devam ediyor. Merakla beklenen dizi, aynı zamanda Alanya’nın tüm güzelliğini de ekrana getirecek.

YÜZLEŞME DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Usta ve genç oyuncuları biraraya getiren Yüzleşme dizisi kadrosunda Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Eronat ve Mesut Akusta’nın paylaştığı Şerif Sezer, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Derda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül yer alıyor.

UĞUR YÜCEL - FİKRET KALENDEROĞLU

100 yıldır bu topraklarda yaşayan çok zengin ve soylu bir aileden geliyor. 61 yaşında. Kalender’in bir zamanlar en zengin kişisiydi. Gonca’nın kaybolması ile kendi kabuğuna çekildi. İşlerden elini eteğini çekti. Borç batağında, hasta bir adam haline geldi. Şimdi geçmişe dair bir umutla Eski Fikret olarak ona bu acıyı yaşatanlara karşı hesabını yeniden açacak.

HANDE DOĞANDEMİR - MASAL KARACA

Kendine güvenli, güçlü karakterli. Çok zeki. Her adımı planlı. Duru bir güzelliği var. Daha 29 yaşında olmasına rağmen güçlü bir iş kadını olmuş bile. Büyük bir oteller zincirinin varisi. Fikret’in arazilerini alıp, Kalender’i bir turizm merkezi haline getirmek istiyor. Ama asıl amacı Kalender Kasabası'nda 15 yıl önce yaşananların intikamını almak ve gizlenen gerçekleri öğrenmek.

ENGİN ÖZTÜRK - ÖMER ALADAĞ

Dünyaca ünlü bir parfümör. 10 yıl önce Fikret’in desteği ile Fransa’ya gitti, orada okudu, ünlü bir parfümör oldu. Şimdi Fikret’e yardım etmek için tekrar doğduğu kasabaya geri döndü. 30 yaşında. Dışarıdan oldukça duygusal, dürüst ve iyi kalpli olan Ömer’in derinlere ittiği karanlık sırları var. Ve Kalender’de kesilecek hesapları.

YİĞİT KİRAZCI - LEVENT ELİBEYAZ

Kasabanın ileri gelenlerinden Halil Elibeyaz’ın oğlu. 33 yaşında, yakışıklı ve sempatik görünümlü. Babasının ve abisinin despot davranışlarından dolayı ezilmiş bir alkolik iken, Masal’ın kasabaya gelmesi ile birlikte gerçek karakteri ortaya çıkacaktır. Yıllardır içinde biriktirdiği kini ve öfkeyi yaptığı sinsi planlarla ortaya koyacaktır.

ZEYNEP ERONAT - SONGÜL KALENDEROĞLU

Fikret’in eşi. Toprak sahibi zengin bir aileden geliyor. 54 yaşında. Gelenekçi, sağlam bir Anadolu kadını. Sert. Gonca’nın kaybolması ve Fikret’in çöküşü ile bütün işler onun omzuna kaldı. Fikret’in topraklarının vekaletini Ömer’e vermesiyle çocukları için Ömer ile güç savaşına girecek.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU - ZÜMRÜT KARACA

45 yaşlarında. Masal’ın halası olarak biliniyor. Müthiş zeki, çok güzel bir kadın. Ama çok da gizemli. Geçmişi hakkında sadece eskiden bir hemşire olduğu biliniyor. Şimdi ise zengin iş kadını. Yıllarca Masal’la birlikte alacakları intikamı planladı. Ama kimsenin bilmediği Masal sayesinde kendi intikamını da alacağı.

ŞERİF SEZER - GÜLDER KALENDEROĞLU / BİBİ

Fikret’in ablası. Kasabanın Bibisi. Tam bir Anadolu kadını. Evlenmedi. Kasabanın korkulan, saygı duyulan siması. Oğlu olarak gördüğü Fikret’i yetiştirdi. Çok şey bilir ama yerinde ve gerektiği zaman konuşur.

MESUT AKUSTA - BATTAL TOROSOĞLU

Kökleri eşkıya. 100 sene önce kadar dağlardan gelip Kalender’e yerleştiler. 52 yaşında. Acımasız. Hiç evlenmedi. Çoluğu çocuğu yok. Müthiş bir stratejist. Eskiden kan davalısı olduğu Elibeyaz ailesinden Halil ile birlikte kanunsuz bir imparatorluk kuracak kadar çıkarcı. Şimdiye kadar sırtını yere getiren olmadı. Bu, Masal’ın kasabaya gelişiyle değişecek.

MACİT KOPER - HALİL ELİBEYAZ

Tam bir despot. 68 yaşında. Elibeyaz ailesi aslında bu topraklarda Kalenderoğlu ailesi kadar eski. Eskiden sözü geçen tek aile iken, Kalenderoğlu ailesinin yükselmesi ile arkada kaldı. Battal’ın babası, Halil’in babasını kan davası yüzünden kasabanın ortasında vurduğunda geri döndü. Ailesi her şeyini kaybetmek üzereyken yaptığı kanun dışı işlerle ailesini ayakta tuttu. Onun da alameti farikası inanılmaz kibarlığı ve nezaketi. Karanlık nezaketinin ardında, başını yaktığı onlarca kişi var.

DURUL BAZAN - YAKUP ERSEV / YAKO

Bu topraklarda yaşayan en zeki insan olduğu söylenebilir. Ama kafası sadece kendi çıkarı için çalışır. Battal’ın ırgatlarından birinin oğluydu. Küçük yaşta Battal’ın dikkatini çekti. Battal ona el verdi ve pis işlerini yaptırdı. Ufak tefek, hatta sevimli. Kasabanın asayişi onda. Masal’ın kasabaya gelmesi ile birlikte, yıllardır hiç olay çıkmayan kasabada, büyük olayların çıktığına şahit olacak.

GÜLSİM ALİ -AYŞEGÜL HANIMELİ

Gonca’nın çocukluk arkadaşı, 33 yaşında. Kasabanın pastanesinin sahibi. Masal’ın kasabaya gelmesiyle yeni bir dostluğa başlayacak.

DARDA YASİR YENAL - YÜZBAŞI GÖKHAN EREN

29 yaşında. Eski bir Jandarma Özel Harekât mensubu. Güneydoğu’da timiyle birlikte gittiği bir operasyonda helikopteri düştü ve bütün timini kaybetti. Hala olayın travmasını yaşamakta. Nekahet dönemini sakin geçirsin diye neredeyse hiçbir olayın olmadığı Kalender’e atandı. Sessiz, güvenilir. Kalender’de kendini toparlamaya çalışırken aniden kendini olayların merkezinde bulacak.

GÖZDE ÇIĞACI - SEDA BELKIS

Kasabanın savcısı. 33 yaşında. 6 ay önce Kalender’e atandı. Zehir gibi bir kadın. Üzerine düştüğü davayı asla sonuçlandırmadan bırakmaz. Otoriter. Kalender’in sükuneti onu çok şaşırttı. Seda çok yakında Kalender kasabasının bu sessizliğinin altında büyük gizemler olduğunu anlayacak ve kasabaya tekrar adaleti getirmeye çalışacaktır.

YEŞİM GÜL - SEHER ELİBEYAZ

Halil’in karısı. Konağının hanımı. Halil üzerinde inanılmaz bir söz hakkı var. Evin gizli reisi. 57 yaşında. Songül’e kini dillere destan. Kini ve hırsı ona yapılamaz denilen şeyleri yaptıracak.



