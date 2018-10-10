YÜZLEŞMEDE İKİNCİ PERDE...

Sinema ve dizi oyuncusu Kerem Fırtına’nın binlerce kişiye ulaşan ilk kitabı En Yakın Arkadaşım Bir Deli’nin ardından yeni kitabı En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli de Destek Yayınları etiketiyle kitabevi raflarındaki yerini aldı.

En Yakın Arkadaşım Bir Deli adlı kitabıyla sanık sandalyesine kendini oturtup okuru akla zarar bir yüzleşmeyle karşı karşıya bırakan Kerem Fırtına yeni kitabında da okurlarını yeni sorgulamalarla baş başa bırakıyor. Yazar yeni kitabında gelecek kaygısı, yalnızlık, hastalık, aile, korku, bağımlılık, ölüm, umut, karamsarlık gibi pek çok duygu ve kavramın çocukluktan içinde bulunduğu âna kadar nasıl evrildiğini düşünen, soran, konuşan gerçek bir hikâye sunuyor.

ARKA KAPAKTAN:

Sözümü tutacağımı beklemiyordunuz umarım.

En Yakın Arkadaşım Bir Deliydi. Bu olacaktı kitabın ismi.

Hedeflediğim başkaydı çünkü.

Hedef; asla koymamam gereken.

Kökten bir çözüm bekliyordum. Bir sonuç.

En yakın arkadaşımla bir vedalaşma. Kopma.

Ama olmadı. Olamadı.

Olamayacağını bilemedim.

Bir sonu olmadığını öngöremedim.

Bilemeyeceğimi anca öğreniyorum.

“Yol”muş her şey.

Kavgayla, tespitle, dövüşerek biter sandım.

Mevzu barışmakmış, anlayamadım.

Bir konuda sözümü tuttum ama; filtresiz olacaktı.

Olacaktık.

Oldu.

Gerçek neyse, o.

Bu sefer daha derinden, daha geçirgen, daha sert bir çarpışma.

Çünkü en yakın arkadaşım daha deli, daha öfkeli.















