Yüzleşme’nin ilk bölüm fragmanı yayınlandı!

Senaryosunu Altuğ Küçük’ün İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu dizinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Kadrosunda Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Derda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül gibi usta oyuncuları ve genç yıldızları buluşturan Yüzleşme’nin ilk bölüm fragmanı televizyondaki yayının ardından kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

FRAGMAN HEYECAN YARATTI

‘Ben Masal, bir gecede hayallerimi, ailemi ve ilk aşkımı aldılar elimden. Ama ölmedim. İntikam almak için mezarımdan geri döndüm. Şimdi Gonca’yı ve her şeyi elimden alanlarla yüzleşme zamanı.’ sözleriyle başlayan ilk bölüm fragmanı ‘Yüzleşme’ fanları arasında heyecan yarattı. Masal’ın kimden nasıl ve ne zaman intikam alacağı, merak uyandırdı. Dizilerin sevilen usta oyuncularını bir araya getiren Yüzleşme’nin fragmanında Kalender kasabanın görkemi de ilk kez görücüye çıktı.

Yüzleşme, yakında Kanal D’de!







