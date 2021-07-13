Teröristten pes dedirten hamle! 10 milyon dolar karşılığında...

Norveçli ırkçı sağcı terörist Anders Breivik’in (42), biyografi filminin çekilmesi için film prodüktörlerine yalvardığı ortaya çıktı. Breivik, şimdiye kadar prodüktörlere en az 20 mektup gönderdi. 2011’de bombalı ve silahlı saldırılarında 77 kişiyi katleden Breivik, hikayesinin hakları karşılığında da 10 milyon dolar talep ediyor. Şimdiye kadar Breivik’e dönüş yapan kimse olmadı. Ancak bu cüreti kamuoyunda büyük tepki gördü. Norveçli yetkililer soruşturma başlattı.

KAPRİS FABRİKASI

Breivik, hapiste her gün 50 sayfalık günlük tuttuğunu söylüyordu. Bu süreçte biyografisini de yazmış ve senaryo da hazırlamış. Üç odalı, spor salonu, kütüphanesi olan özel bir hapishanede kalan Breivik, kaprisleriyle de hapishane yönetimini bezdiriyor. Ülkesindeki insan haklarının gelişmişlik düzeyini kullanıyor. Elinin acıdığını söyleyerek pahalı dolma kalemler talep ediyor, yüz temizleme jelinin değiştirilmesini, yemeklerinin de mikrodalgada ısıtılmamasını istiyor.

77 GENCİ KATLETTİ

Nazi Almanyası diktatörü Hitler’e özenen Anders Breivik, 2011’de dönemin iktidardaki İşçi Partisi’nin bir adadaki gençlik kampını basmış, 77 genci katletmişti.