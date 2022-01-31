Türkiye Yüzsüzlüğün böylesi! Hırsız, nakliyeci kiralayıp komşu esnafa taşıttı!

Yüzsüzlüğün böylesi! Hırsız, nakliyeci kiralayıp komşu esnafa taşıttı!

Türkiye

Yüzsüzlüğün böylesi! Hırsız, nakliyeci kiralayıp komşu esnafa taşıttı!

Antalya'da bir hırsız, beyaz eşyaları çalmak için nakliye kamyonu kiralayıp geldiği iş yerinde eşyaları kamyonete yüklemek için esnaftan yardım istedi. Esnaf ise dükkanın elemanı zannederek hırsızla birlikte beyaz eşyaları kamyonete yükledi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 14:34 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık şüphelisi, daha önce ayarladığı nakliyeciyi ikinci el malzeme satan dükkana yönlendirdi. Hırsız nakliyeciden kamyonete taşıması için yardım istedi. Nakliyeci, beli ağrıdığı için yardım teklifini reddetti.

Hırsız daha sonra diğer esnaflardan yardım istedi. Bir esnaf, dükkanda çalışan biri zannettiği hırsıza bilmeden yardım etti ve kamyonete beyaz eşyaları birlikte yüklediler. Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



“KOMŞUM BİLMEDEN ELEMANIM SANMIŞ”

İkinci el eşya alım satım işiyle uğraşan Sezai Ateş, "Olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montajdaydım, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyor buraya nakliyeci tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor, çamaşır makinesini yüklüyor. Ben bu zamana kadar hiçbir komşuma söyleyemedim bana yardım edin diye. Hırsız bir güzel çağırıyor, beraber yüklüyorlar ve satıyorlar. Komşum da yardım ederken benim elamanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Kesinlikle komşum bilmeden benim elamanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler. Buradan iki adet çamaşır makinesi, mini buzdolabını kapının önünden götürüp hurdacıya satmışlar. Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, “benim belim ağrıyor kaldıramam” demiş. Komşudan yardım istemiş işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. “Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elamanın zannettim” dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti" şeklinde konuştu.

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