Türkiye Yüzü gözü kanlar içinde kendisine çarpan aracı sordu

Yüzü gözü kanlar içinde kendisine çarpan aracı sordu

Türkiye

Yüzü gözü kanlar içinde kendisine çarpan aracı sordu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tırın motosiklete çarparak kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada kanlar içerisinde kalan motosiklet sürücüsü, yaralı haliyle jandarmalara kendisine çarpan tırın sürücüsünün yakalanıp yakalanmadığını sordu.

03 Ocak 2022, Pazartesi 18:54 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiyle göre, İslahiye’den Hatay istikametine seyir eden 80 ABP 521 plakalı motosiklete arkasından gelen tır çarptı. Motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Motosiklet sürücüsü Hüseyin A., arkasında bulunan karısı Özlem A. ve kızı Hiranur A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale edildi.


Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan motosiklet sürücüsü ise yaralı haliyle jandarmaların yanına giderek, kendisine çarpan tırın sürücüsünün yakalanıp yakalanmadığını sordu. Jandarmaların "yakalayacağız" dediği sürücü, bir vatandaşın ve sağlık ekiplerinin telkiniyle tedavisi için ambulansa bindirildi. Sürücünün çocuğu ve eşi de ambulansla hastaneye kaldırılırken, Özlem A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören gören ve yaralıların yakını olduğu öğrenilen bir kadın büyük korku yaşadı. Kazayı anlatan kadın, "Tırın çarpmasıyla uçmaları bir oldu. Tır mı çarptı kamyon mu çarptı, hatırlamıyorum. Döndü, çarptı gitti. Hatırlamıyorum şu an korkudan" diye konuştu.

Ekipler kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

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