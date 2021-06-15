Yüzücü kulağı tatilinizi zehir etmesin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meryem Necafi anlatıyor...

SUYUN TEMİZ OLMASI YETMEZ

Dış kulak kanalı nemli ve sıcak olduğu için bakteri, virüs ve mantarların üremelerini kolaylaştırıyor. Yaz mevsiminde özellikle uygun şekilde temizlenmeyen havuz suyundaki mikroplar ve mantarlar dış kulak yolunda tek başına enfeksiyona neden olabiliyor. Ayrıca havuz suyu mikrop açısından temiz olsa bile yüksek pH değerine sahip olduğu için dış kulak kanalındaki düşük pH oranında hasar oluşturabiliyor.

Bu da mikropların ve mantarların bu bölgede yerleşip üreyebilmelerine zemin hazırlıyor. KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GIRDIĞI HAVUZ DAHA RISKLI Uzun süre suda kalınması veya kulağa su kaçması dış kulak yolunun florasını bozarak bariyer görevini ortadan kaldırabiliyor. Bariyerin ortadan kalkması ise dış kulak yoluna yerleşen mikrop ve mantarların hastalık yapması için uygun zemin oluşturuyor. Küçük çocukların girdikleri havuzlarda dış kulak yolu enfeksiyonu daha fazla görülüyor.

Bunun sebebi ise küçük çocukların havuza idrar yapmaları veya ailelerin bebeklerini bezle havuza sokmaları nedeniyle havuzdaki hijyenin bozulması. Ayrıca dış kulak yoluna kaçan boncuk, düğme, küçük piller ve hamur gibi oyuncak parçaları, nohut, bezelye ve çerez türleri dış kulak yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor.

BELİRTİLER ŞİDDETLİ!

Kulak ağrısı, dolgunluk veya basınç hissi, kızarıklık, ödem, kulak akıntısı (bazen kötü kokulu) dış kulak yolu enfeksiyonunun tipik belirtilerini oluşturuyor. Enfeksiyon ilerlerse sadece kulak kanalında değil, kulak önü ve arkasında da çok şiddetli ağrı gelişebiliyor. Özellikle küçük çocuklarda bu yakınmalara ateş, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal eşlik edebiliyor. Daha nadir olarak baş, boyun ve yüzde şişlik oluşabiliyor veya boyundaki lenf bezesi büyüyebiliyor. Özellikle küçük çocuklarda uyku bozukluğu ve sebebi açıklanamayan ağlama ve huzursuzlukta kulak enfeksiyonları akla gelmeli ve mutlaka doktora başvurulmalı.

İLAÇLARLA TEDAVİ

Dış kulak yolu enfeksiyonları ilaçlarla tedavi ediliyor. Zamanında tedavi edilmez veya ihmal edilirse, akıntıya bağlı ciltte tahriş ve egzama, yumuşak doku enfeksiyonuna neden olabiliyor. İlerlemiş vakalarda yüz siniri felci gibi sorunlar görülebiliyor. Kulak zarında ve kulağın iç yapısında oluşabilen bazı hasarlar operasyon ihtiyacı doğurabiliyor. ÖNLEM ALIN n Klorlamanın ve su sirkülasyonunun yeterli olmadığını düşündüğünüz havuzlardan kaçının.

Nemli kalan kulaklar, mikropların en sevdikleri ortamı oluşturuyor. Bu nedenle yüzme, duş ve banyo sonrasında kulağını iyice kurulamayı ihmal etmeyin. Kulak çubuğu kullanmayın. Yumuşak bir havlu veya bezle sadece kepçenin iç kısmını ve kulak arkasını silin. Dış kulak yolu enfeksiyonu sık tekrarlıyorsa denize veya havuza kulak tıkaçlarıyla girmesini sağlayın. Küçük parçası olan oyuncaklar, yiyecekler ve çerez türlerini çocuğunuzun ulaşamayacağı yerlerde tutun.