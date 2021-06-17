Yüzücülerin Aquaman gibi hızlı yüzmesini sağlayacak kıyafet geliştirildi

Speedo, mayoların 2040'ta nasıl görüneceğini düşünerek yüksek teknolojili bir konsept hazırladı.

Fastskin 4.0 olarak adlandırılan mayo, Speedo'nun Aqualab araştırma ve geliştirme ekibinin bir ürünü. Bir basın açıklamasında Speedo, asıl amacın kişiselleştirme, hız performans ve sürdürülebilirliğe odaklanan bir mayo yaratmak olduğunu söyledi. Sonuç ise bilim kurgu filmlerini aratmıyor.

Speedo her giysinin bir sporcunun vücuduna ve kasına uyacak şekilde 3D olarak basılacağını öngörüyor. Giysinin kumaşı da biyo-mühendislik örneği, genetiği değiştirilmiş bakterilerden yapılacak. Böylece artık kullanılamaz hale geldiğinde %80'i biyolojik olarak doğaya karışacak.

Speedo, bu şeyi kolayca giymenize izin veren ve aynı zamanda yüzücülerin boyun, bilek ve ayak bileğindeki sıkıştırmayı özelleştirmesine izin veren bir "Uyarlanabilir Akıllı Kilit Mührü" tasarladığını söylüyor.

Speedo, Fastskin 4.0'ın teorik olarak sprint sürelerini %4 oranında iyileştireceğini düşünüyor. Bu, bayanlar 800 metre serbest stilini sekiz dakikanın altına; erkekler 50 metre serbest stilini ise 19 saniyeye kadar düşürebilir.



