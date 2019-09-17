Yüzüğü çalınmasın diye akıl almaz bir iş yaptı

Yüzüğü çalınmasın diye akıl almaz bir iş yaptı Amerika'da Jenna Evans adındaki bir kadın tek taş pırlantası çalınacak diye korkunca akıl almaz bir yönteme başvurdu. Genç kadın yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı...