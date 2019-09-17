Yüzüğü çalınmasın diye akılalmaz bir iş yaptı
Amerika'da Jenna Evans adındaki bir kadın tek taş pırlantası çalınacak diye korkunca akıl almaz bir yönteme başvurdu. Genç kadın yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı...
ABD California’da yaşayan 29 yaşındaki Jenna Evans rüyasında bir tren seyahati sırasında soyguncuların vagonunu bastığını ve tek taşını korumak için yuttuğunu gördü. Sabah uyandığında tek taşı gerçekten parmağında yoktu.
Yutmuş olabileceğinden şüphelendi. Nişanlısıyla hastaneye gittiler. Gerçekten de yutmuştu. Yüzüğü midesinden operasyonla çıkarıldı.