Yüzüğünü paylaştı takipçileri tırnaklarına takıldı

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından ay yıldızlı yüzüğünün fotoğrafını paylaştı, takipçileri tırnaklarına takıldı. Şarkıcı, “Tırnaklarını mı yiyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tırnak yemek ilerki zamanlarda deliliğe sebep oluyormuş. Zaten yarım akıllıyım… Yemiyorum yıllardır”



