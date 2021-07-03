Yüzüğünü paylaştı takipçileri tırnaklarına takıldı
Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından "Kendimin öz yüzüğü" mesajıyla yüzüğünü paylaştı. Yıldız Tilbe'nin takipçilerinin, yüzükten daha çok tırnakları dikkat çekti.
03 Temmuz 2021, Cumartesi 19:15 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından ay yıldızlı yüzüğünün fotoğrafını paylaştı, takipçileri tırnaklarına takıldı. Şarkıcı, “Tırnaklarını mı yiyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tırnak yemek ilerki zamanlarda deliliğe sebep oluyormuş. Zaten yarım akıllıyım… Yemiyorum yıllardır”
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