Magazin Yüzüğünü paylaştı takipçileri tırnaklarına takıldı

Yüzüğünü paylaştı takipçileri tırnaklarına takıldı

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Yüzüğünü paylaştı takipçileri tırnaklarına takıldı

Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından "Kendimin öz yüzüğü" mesajıyla yüzüğünü paylaştı. Yıldız Tilbe'nin takipçilerinin, yüzükten daha çok tırnakları dikkat çekti.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 19:15 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından ay yıldızlı yüzüğünün fotoğrafını paylaştı, takipçileri tırnaklarına takıldı. Şarkıcı, “Tırnaklarını mı yiyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tırnak yemek ilerki zamanlarda deliliğe sebep oluyormuş. Zaten yarım akıllıyım… Yemiyorum yıllardır”


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