Yüzüklerin Efendisi dizisi 2.sezon onayını şimdiden aldı

Amazon Prime Video için çekilen dizinin 1. sezonunun başlamasına en az 1-1,5 yıl olmasına rağmen Amazon, diziden çok umutlu. Hollywood merkezli basın kuruluşu Deadline’ın haberine göre dizi, daha başlamasına uzun zaman olmasına rağmen 2. sezon onayını aldı.

Dizinin, serinin ilk filmi "Yüzük Kardeşliği"nden öncesini konu alacağı ve esas üçlemeden öncesini konu alacağı bildirildi. Serinin fanlarının da bileceği üzere Tolkien’in "Orta Dünya"sı çok fazla epik hikaye barındırıyor.

JD Payne ve Patrick McKay’in yürütücü olarak görev yaptığı dizinin yapım sürecinde Hollywood'un önemli yapımlarında yer almış birçok isim çalışıyor.





İsmi henüz belli olmayan dizinin 2021’de Amazon Prime Video kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. - Çeviri: Doğukan Tevfik Meriç

Bu haberi de okudular Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor (The Lord of the Rings)