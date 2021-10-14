Kültür & Sanat Yüzüklerin Efendisi dizisinde siyahi Hobbit karakterler olacak

Yüzüklerin Efendisi dizisinde siyahi Hobbit karakterler olacak

Kültür & Sanat

Yüzüklerin Efendisi dizisinde siyahi Hobbit karakterler olacak

Son yılların en yüksek bütçeli dizisi olacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinde Hobbit karakterlere yenileme geldi. Artık dizideki karakterler tamamen beyaz olmayacak ve siyahi oyunculara da yer verilecek.

14 Ekim 2021, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
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Independent Türkçe'de yer alan habere göre bütçesiyle dikkat çeken ve merakla beklenen Amazon dizisi Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) filmleri gibi "tamamen beyaz" olmayacak. Dizinin oyuncuların Sör Lenny Henry 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, J.R.R. Tolkien'in fantastik kitap serisine dayanan dizide beyaz olmayan Hobbitlerin olacağını ifade etti. Henry, dizinin farklılığa ve kadın karakterleri güçlendirmeye odaklandığını ifade etti. Dizideki karakterinin Harfoot (bir Hobbit ırkkı) olduğunu söyleyen Henry, "Ben siyah bir Hobbit'im. Bu harika. Kitapların sağladığı özgürlük çarpıcı. Dizi, filmlerde gördüğümüz zamanın öncesinde geçiyor. Shire ve Tolkien evreninin ilk günleriyle ilgili. Biz yerli Harfoot'uz. Hobbitiz ama bize Harfootlar deniyor. Irk değil kabileyiz. Çok kültürlüyüz. Aramızda siyahi, kahverengi tenli, Asyalı ve hatta Maori tipinde kişiler var." diye konuştu.

SAKALLARI OLMAYACAK AYAKKABI GİYMEYECEKLER

Yüzüklerin Efendisi hayranlarının hazırladığı sitede Harfootların en yaygın Hobbit ırkı olduğu yazıyor. Diğer Hobbitlerden daha kahverengi olduğu belirtilen Harfootların sakalları olmadığı ve ayakkabı giymediği bilgisi veriliyor.

Tarihin en pahalı dizilerinden Yüzüklerin Efendisi'nin ilk sezonun maliyeti yaklaşık 650 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 4 milyar 50 milyon TL)

Klasikleşen kitap serisinin televizyon haklarını 2017'de tahminen 250 milyon ABD dolarına (yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL) satın alan Amazon, en az 1 milyar dolar (yaklaşık 9 milyar TL) maliyete sahip 5 sezonluk bir prodüksiyon taahhüdü vermişti.

Adı henüz belirlenmeyen dizinin 2 Eylül 2022'de yayına başlayacağı açıklanmıştı.

Orta Dünya tarihinin İkinci Çağı'dan kahramanca efsanelerin işleneceği dizide Henry'nin yanı sıra Cynthia Addai-Robinson, Joseph Mawle, Peter Mullan ve Morfydd Clark gibi isimler rol alıyor.

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