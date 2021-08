Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu

J.R.R. Tolkien'in kitaplarından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi'nin dizi versiyonu hazır. Çekimleri tamamlanan diziden ilk görsel paylaşılırken, yayın tarihi de açıklandı.

BEKLENEN DİZİ İZLEYİCİYİ MERAKLANDIRDI

Yüzüklerin Efendisi kitapları film serisinin ardından diziye de uyarlandı. Yalnızca bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapılan Amazon Prime dizisi, 2 Eylül 2022'de izleyicilerle buluşacak.

Dizinin ilk sezon tarihi, Amazon Studios ve The Lord of the Rings on Prime’ın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda“2 Eylül 2022’de yeni bir yolculuk başlıyor” ifadeleri kullanılırken diziden ilk görsel de resmi olarak paylaşıldı. Yeni Zelanda'da çekilen dizi, Peter Jackson imzalı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'The Hobbit' serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.

Yalnızca bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapılan Yüzüklerin Efendisi dizisinin gösterim tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlendi.

ÇEKİMLER TAMAMLANDI

Çekimleri Yeni Zelanda’da yapılan dizinin çekimlerinin de tamamlandığı açıklandı.

Dizi, Peter Jackson imzalı Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit serisinden yüzyıllar öncesinde geçecek. Henüz dizinin konu detayları açıklanmadı, ancak Numenor Krallığı döneminde geçeceği biliniyor. Dunedain soyunun hikayesinin anlatılacağı dizide Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman rol alıyor.

İlk kez Aralık 2001'de izleyiciyle buluşan Yüzüklerin Efendisi filminin dizi versiyonu, hayranları tarafından merakla beklenirken, Ocak 2021’de senaryodan bazı ayrıntılar sızdırılmıştı. Sızdırılan özete göre, küçük beyliklerin nasıl krallıklar haline geldiği, devasa krallıklarınsa nasıl yok olmaya yüz tuttuğu, yaşanan olaylar sırasında nasıl beklenmeyen kahramanlık öykülerinin ortaya çıktığı, bu dizide detaylı bir şekilde anlatılacak.