Wood söz konusu ifşayı, Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı podcast'ine verdiği röportaj sırasında dile getirdi. Wood, komedyen ve oyuncu Shepard'a şunları söyledi: Ork maskelerinden biri, ki net olarak hatırlıyorum, 's**tir git' dercesine Harvey Weinstein'a benzeyecek şekilde tasarlanmıştı. Indepentent Türkçe'nin haberine göre film üçlemesinde Frodo Baggins'i canlandıran Wood şunları ekledi:

Adam lanet hapse atıldığı için bence şimdi bunun hakkında konuşmakta sorun yok.

Weinstein'ın şirketi Miramax, J.R.R. Tolkien'in kitap serisinin film haklarının ilk sahibiydi ancak şirketle yönetmen Peter Jackson bütçe ve seride kaç filmin yer alacağı hususunda anlaşamamıştı.

Başka bir stüdyo üç filmin tümünün aynı anda çekilmesine ikna olursa ve Jackson bunu bir hafta sonu içinde gerçekleştirebilirse Miramax, Jackson'ın filmi başka stüdyolara götürmesine izin vermişti. Weinstein, yönetmenin anlaşma sağlayabileceğini beklemiyordu.

New Line Cinema, gişede milyarlarca dolar hasılat elde eden üçlemeyi çekmeyi kabul etmişti. Anlaşma ve filmlerin bu kadar başarılı olması sonucunda Weinstein milyonlar kazanmıştı.

23 YIL HAPİS

Weinstein birçok cinsel saldırı ithamından suçlu bulunmadan önce bir zamanlar Hollywood'un en güçlü yapımcılarından biriydi.

23 yıl hapis cezasına çarptırılan yapımcıyı ek suçlamalar bekliyor.