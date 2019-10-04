Yüzümüzdeki çizgiler yaşantımızı ele veriyor

İngiliz güzellik uzmanları yüzdeki kırışıklık ve sarkma gibi yaşlanma belirtilerinin, yaşam şekli ve alışkanlıklara dair ipuçları verdiğini açıkladı. Peki hangi alışkanlığımız hangi çizgilere, kırışıklıklara ya da sarkmalara neden oluyor. İşte cilt bakımına öne veren ve yaşlanma etkilerini yaşamaktan kaçınmak isteyenler için harika bir rehber…

1 - ALIN VE ÇENE:

Fazla endişeli olmak, alında ve çenede derin çizgiler oluşturuyor.

2 - KAŞ ORTASI:

Uzun süre stres altında yaşamak, kaşların ortasında dikine kırışıklıklara yol açıyor.

3 - GÖZ KENARI:

Güneşten korunmamak ve güneş kremi kullanmamak, ‘kaz ayağı’ olarak bilinen bu bölgede kırışıklığa neden oluyor.

4 - GÖZ ALTI:

Göz altı koyulukları ve kırışıklıkları, fazla şekerli beslenmenin sonucu olabiliyor.

5 - YANAKLAR:

Yüzün tek bir tarafının üzerinde uyumak, zamanla yanaklarda sarkma, derin çizgiler gibi hasara yol açıyor. Yanaklardaki çizgiler, yeterli su tüketmedikçe artıyor.

6 - DUDAK ÜSTÜ:

Sigara alışkanlığı, dudak üstünde ince çizgiler olarak kendini ele veriyor.

7 - DUDAK KENARLARI:

Sık kahkaha atmak dudak kenarlarında yarım hilal şeklindeki çizgileri belirginleştiriyor.