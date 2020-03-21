Yüzümüze saatte 16 kez dokunuyoruz

Corona virüsün tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte çoğu kişi eve kapandı. Milyonlarca kişi sosyal izolasyon sürecini en doğru şekilde yürütmeye çalışıyor. Uzmanlar özellikle sosyal mesafenin korunmasını, ellerin sürekli yıkanmasını, gözlerin korunması ve yüzümüze dokunmamamız gerektiği gibi önemli uyarılarında bulunuyor.

Yüzümüze her gün sayısız kez dokunuyoruz. Kaşıntılı bir burun, yorgun gözler, ağzımızı elimizle silmek genellikle hepimizin farkında olmadan yaptığımız şeylerdendir.

Gözler ve ağız, virüslerin vücudunuza kolayca girebileceği bölgelerdir. Bu yüzden yüzümüze dokunmak bile corona virüsün yayılmasını riskine önemli ölçüde artırabilir.





Bir enfeksiyonu taşımanın 2 yolu

Corona virüs, diğer birçok solunum yolu enfeksiyonu gibi insandan insana bulaşıyor. Birinin hapşırmasıyla ortaya çıkan damlacıklar ve virüs bulaşmış bir yüzeye dokunarak bulaşabilen koronavirüs en çok da ellerin gözlerle teması ve ağza götürülmesiyle bulaşabiliyor.

Açıkçası hasta olan bir kişinin etrafında olmaktan kaçınmak veya maske kullanarak havadaki virüslere karşı önlem alabiliriz, ancak yüzeydeyken virüsten kaçınmak neredeyse imkansızdır.

Yüzümüze her zaman dokunuyoruz

Bu davranışı araştıran bilim insanları, insanların neden sürekli yüzlerine dokunduğunu araştıran bir çalışma yapmıştı.

2008 yılında yapılan bir çalışmada 10 denek 3 saat boyunca bir ofis ortamında gözlemlendi. Araştırmacılar deneklerin yüzlerine saatte ortalama 16 kez dokunduğunu buldu.

2015 yılında Avusturalya’da New South Wales Üniversitesi’nin yaptığı bir diğer araştırma ise 26 tıp öğrencisinin saatte 23 kez yüzlerini dokunduklarını keşfetti. Yüz dokunuşlarının neredeyse yarısı virüs ve bakterilerin vücudumuza girmesi için en kolay yollar olan ağız, burun veya gözlerden oluşuyordu.

California'daki Menlo Park Psikiyatri ve Uyku Tıbbı merkezinden Dr. Alex Dimitriu,

“Aktif olarak çalışırken, insanlar genellikle ayaklarını sallayacak, saçlarıyla oynayacak veya bu gibi durumlarda yüzlerine dokunacaklardır. Toplantı gibi en savunmasız zamanlarda ya da iş daldığımız anlarda olabilir” diyor.





Kırılabilecek bir alışkanlık

Northwestern Medicine Huntley Hastanesi'nde klinik psikolog olan Zachary Sikor, corona virüs salgını sırasında yüzünüze dokunmaktan kaçınmak için şu ipuçlarını öneriyor:

Yüzümüze dokunmayı nasıl durdururuz?

Ellerinizi yüzünüzden uzak tutma niyetiniz konusunda dikkatli olun. Post-it notları gibi hatırlatıcıları evinize veya ofisinize yerleştirmeniz size yardımcı olabilir. Böylece notları görebilir ve ellerinizi yüzünüzden uzak tutmak istediğinizi hatırlayabilirsiniz. Ellerinizi meşgul edin. Evde televizyon izliyorsanız, çamaşırları katlamayı deneyin, e-postalarınızı sıralayın. Ayrıca, ellerinizi yüzünüzden uzak tutmanızı hatırlatmak için kokulu bir el dezenfektanı veya kokulu bir el sabunu kullanın. Oturuyorsanız, parmaklarınızı birbirine bağlamayı ve kucağınıza koyun. Ve hala yüzünüze dokunuyorsanız, eldiven takmayı deneyin. Unutmayın ellerinizi ne kadar yıkarsanız yıkayın enfeksiyon bulaşmasını önlemek için yeterli değildir.





Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.