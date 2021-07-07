İzmir'de kendisinden 23 yaş büyük eşi tarafından, ayrılmak istediği için yüzünden tüfekle vurulan 22 yaşındaki Tuğçe Aras hukuk savaşını kazandı. 3 yıl süren dava sonunda 11 yıl 3 ay cezaya çarptırılan koca cezaevine gönderildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Öğrencisi Tuğçe Aras, 4 yıl önce arkadaş ortamında Akif Aras (45) ile tanıştı ve hayatı alt üst oldu. Kısa sürede sevgili olan çift gittikleri kampta kavga etti. Akif Aras, kendisinden ayrılmak isteyen Tuğçe'yi av tüfeğiyle başından vurdu ve Tuğçe'nin yüzü tanınmaz hale geldi.

"DAHA FAZLASINI AİLENE YAPARIM"

Üç yılda 15 ameliyat geçiren Tuğçe'nin sağ gözünün yerine protez takıldı, burnu koku alma duyusunu kaybetti. Tüm bunlara sebep olan Akif Aras ise 45 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Akif Aras bununla da yetinmeyip "Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Sana yaptığımın daha fazlasını ailene yaparım" diyerek genç kızı baskı altına alıp evlendi. Ancak her gün yaşadığı korku ve şiddet artık canından bezdirmişti.

YARALI OLARAK HASTANEYE BIRAKTIĞI İÇİN....

Yeni Asır'ın haberine göre; Tuğçe, gördüğü şiddete daha fazla dayanamayarak, avukat Sibel Önder'in kapısını çaldı. Üç yıl süren hukuk mücadelesi sonrası Önder, müvekkili Tuğçe Aras'ı bu hale getiren koca Akif Aras'ın İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüsten ceza aldığını ancak vurduktan sonra yaralı olarak hastaneye götürüp bıraktığı için 3 ay 6 gün hapis cezası verildiğini duyurdu.

TEK İSTEĞİ BOŞANMAK

Mahkemeye tutuksuz sanık olarak gelen Akif Aras, duruşma salonunda jandarmalar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuğçe Aras, "Şimdi tek isteğim bu kişiden boşanmak" dedi.

"KORKUDAN OLAYIN KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Tuğçe, yüzünü tanınmayacak hale getiren, bir gözünü ve koku alma duygusunu alan Akif Aras tarafından uğradığı şiddeti "İlk anda korkudan olayın kaza olduğunu söyledim. Çünkü beni tehdit etti" demişti.



