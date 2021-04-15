Türkiye Yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan süren adam dehşeti yaşadı

Yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan süren adam dehşeti yaşadı

Türkiye

Yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan süren adam dehşeti yaşadı

Ankara'da taksi şoförü İsmail Özelçi (52) bir müşterisinin koronavirüs olduğundan şüphelenip 3 gün boyunca yüzüne dezenfektan sürdü. Yüzünde kızarıklık ve şişmeler olan Özelçi'ye 'temas alerjisi' teşhisi konuldu.

15 Nisan 2021, Perşembe 11:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Taksi şoförü İsmail Özelçi, mart ayının başında taksisine binen müşterinin koronavirüs olduğundan şüphelendi. Özelçi, müşterisi indikten sonra eline ve yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan uyguladı. Özelçi, yüzünde kızarıklık, yanma ve şişme meydana gelince Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Özelçi'ye, ileri derecede 'temas alerjisi' teşhisi konuldu. Özelçi, 14 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

Özelçi, "Müşterim sürekli öksürüyor ve hapşırıyordu. Hali de kötüydü. İndikten sonra dezenfektanı elime sürdüm, yüzüme sürmeye başladım, 'yüzüm de temiz olsun' diye. Ve bu uygulamayı 3-4 gün süreyle gün içerisinde uygulayarak yaptım. Fakat ondan sonra sabaha karşı bir kaşıntı başladı. Ve ardından yüzüm kızardı ve şiddetli bir şekilde şişti. Gözlerim kapandı. Aşırı bir kaşıntım vardı. Kaşıntı sanki beni öldürecek gibiydi. Ellerimde de vardı o kaşıntı. Ellerimi birbirine sürttüğümde sanki bir sıcaklık geliyordu. Hastaneye gittim. 14 gün hastanede yattım. İlaç tedavisiyle de şükür bugün iyi duruma geldim. Çok korktum. Ailem de çok korktu. Beni kaybedeceklerini düşünerek çok korktular. Vatandaşlarımız dezenfektanı yüzlerine sürmesinler. Çünkü bu çok zararlı olabilen bir şey ve alerji yapabiliyor. Artık ben asla yüzüme dezenfektan sürmüyorum" diye konuştu.

'DEZENFEKTANLARI YÜZE KULLANMAYALIM'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliğini Eğitim İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal ise hastanın hijyen çekincesi nedeniyle yüzüne çok fazla el dezenfektanı uyguladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzüne elleriyle ovuştura ovuştura el dezenfektanı sürmüş. Ve birden alerji gibi yanma, batma, kızarıklık ve gözlerinde de kapanma şikayeti olunca panikleyip bize başvurdu. Hastamızı gördükten sonra hemen servise aldık ve tedavisine başladık. Çünkü gözleri kapanmış; çok ileri düzeyde bir 'temas alerjisi' olan bir hasta olarak karşımıza çıktı. Çok kısa sürede damardan ve ağızdan tedavisine başladık. Sulu pansumanlar uygulayıp, bölgeye kremler uyguladık. Hastamızın şişlikten kapalı olan gözleri 3-4 günün ardından açıldı. Ama tedavisine 13 gün devam ettik. Gerekli tavsiyeler ile kendisini taburcu ettik. Yüzüne çok fazla uygulamıştı. Durumu bu kadar yoğun olmasa da bu tip vakalar poliklinikte sık sık karşımıza çıkıyor. Bu vesileyle hastalarımızı uyarmak isteriz. Dezenfektanları yüze kullanmayalım. Yüzümüzü su ve sabunla temizleyelim."

Kaan ULU-Harun ÖZALP/ANKARA (DHA)

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hani nerede aday?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs hastalarında yeni belirti! Pıhtı atınca başlıyor