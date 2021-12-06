Yüzünüz FBI tarafından ele geçirilebilir

FBI gibi kolluk kuvvetlerine yüz yanıma teknolojileri sağlayan ABD merkezli şirket Clearview AI, topladığı milyonlarca insanın verisinin halka açık olduğunu, bu yüzden yasadışı bir durum oluşturmadığını belirtiyor. Ancak İngiltereli yetkililer bu açıklamaların doğru olmadığını belirtti ve geçtiğimiz günlerde veri koruma yasalarına uyulmadığı gerekçesiyle şirkete 22.6 milyon dolar ceza verdi.

Şimdiyse şirketin yüz tanıma teknolojisi patent alıyor. Clearview AI tarafından yapılan duyuruda ABD Ticari Marka ve Patent Ofisi’nin (USPTO), şirket gerekli ödemeleri yaptıktan sonra yüz tanıma sistemine patent vereceği ifade edildi.

Şirket CEO’su Hoan Ton-Bu, teknolojinin bir gözetim aracı olarak değil, suçluları tespit etmek için kullanılacağını belirtirken şirketin verileri hükümet dışında başka kimseye satmayacağını sözlerine ekledi.

Geçmişte yaşanan tecrübeleri örnek gösteren birçok insan, yüz tanıma teknolojilerinin yanlış tutuklamalara sebep olabileceğini ifade ediyor. CEO Hoan Ton-Bu konu hakkında, Clearview teknolojisinin yapılan testlerden başarılı olarak geçtiğini, hiçbir yanlış tespit yapmadığını aktardı.