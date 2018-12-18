Yüzünüzde bu küçük beyaz noktalardan varsa...

Milialar, keratinle dolu küçük şişliklerdir. Cildiniz doğal yollardan pul pul dökülme yeteneğine sahip olmadığından bazen bu birikimler böyle beyaz noktaların oluşmasına neden olabilir.

BU BEYAZ NOKTALARA NEDEN OLAN ŞEY NEDİR?

Uzmanlar özellikle uzun sure güneşe maruz kalmanın milia oluşumunda büyük etkisi olduğunu söylüyor. Diğer nedenlerden biri de makyaj ve cilt bakım ürünlerinden kalan fazlalıkların tıkanıklıklar oluşturmasıdır.

Milialar cilt türüne ve yaşa bakılmaksızın herkeste olabilir ve özellikle yüzde burun ve göz çevresinde yoğunlaşır. Bununla birlikte ellerde ve kollarda da görülebilir.

NE YAPMALI?

Ne yaparsanız yapın, onları yolmayın ve sıkmayın. Bunun yerine nazik eksfoliyasyon ve hücre döngüsünü teşvik eden ürünler kullanmaya çalışın. Cildi tahriş edecek ve kızartacak sert ürünlerden uzak durun. Uzmanlar özellikle glikolikasit ve retinol gibi hücre döngüsünü teşvik edecek ürünlerin bu kistleri nazikçe çözebileceği konusuna değiniyor. Ancak bu ürünleri kullanan kişiler de hassas bir cilde sahipseler önceden test etmeleri öneriliyor.

YÜZÜNÜZDEKİ KÜÇÜK BEYAZ NOKTALARLA NASIL BAŞA ÇIKABİLİRSİNİZ

Uzmanların başka bir önerisi ise tabii ki güneş kreminin düzenli bir şekilde kullanılması. Çünkü değindiğimiz üzere güneş, milia’ların oluşmasının en önemli nedenlerinden biri. Bu nedenle de güneş kremi kullanmak hayati önem taşıyor.

KAÇINILMASI GEREKEN ÜRÜNLER NELERDİR?

Özellikle çok ağır, komedojenik ürünler milia oluşumuna neden olabileceğinden cilt bakım ürünlerinde komedojenik olmayan içerikler tercih edilmelidir. Aynı şekilde petrol bazlı içerikler de milia oluşumuna neden olabilirler.

MİLİA’LAR NE KADAR SÜREDE KAYBOLUR?

Bu minik kistler birkaç hafta ve birkaç ay arasında bir sürede yok olabilirler. Cildin nasıl bir travmaya maruz kaldığı ve hangi ürünlerin kullanıldığı bunun ne kadar süreceği konusunda belirleyici olabilir. Eğer kullandığınız ürünlerden bir cevap alamadıysanız daha profesyonel ürünlerle sorununuza çözüm olması için bir dermatologla görüşebilirsiniz.