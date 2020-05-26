Futbol Yves Jean-Bart'a 90 gün men cezası

Yves Jean-Bart'a 90 gün men cezası

Futbol

Yves Jean-Bart'a 90 gün men cezası

Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Yves Jean-Bart, milli takım antrenman tesislerinde genç kadın futbolcuları taciz ettiği gerekçesiyle 90 gün men cezasına çarptırıldı.

26 Mayıs 2020, Salı 12:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

FIFA, Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Yves Jean-Bart'a, milli takım antrenman tesislerinde genç kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla geçirdiği soruşma nedeniyle 90 gün men cezası verdi.

Yapılan açıklamada, Jean-Bart'ın FIFA Etik Kuralları'nın 84 ile 85. maddelerine uygun olarak ulusal ve uluslararası futboldan 90 gün men edildiği duyuruldu. Men kararının Jean-Bart ile ilgili sürmekte olan soruşturmalar nedeniyle verildiği belirtildi.

20 yıldır federasyon başkanlığı yapan Jean-Bart, kendisine yönelik iddiaları geçen ay reddetmişti.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aurelio'nun ardından Fenerbahçe'de hedef Tuncay Şanlı