Yves Jean-Bart'a 90 gün men cezası
Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Yves Jean-Bart, milli takım antrenman tesislerinde genç kadın futbolcuları taciz ettiği gerekçesiyle 90 gün men cezasına çarptırıldı.
26 Mayıs 2020, Salı 12:17 Son Güncelleme:
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FIFA, Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Yves Jean-Bart'a, milli takım antrenman tesislerinde genç kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla geçirdiği soruşma nedeniyle 90 gün men cezası verdi.
Yapılan açıklamada, Jean-Bart'ın FIFA Etik Kuralları'nın 84 ile 85. maddelerine uygun olarak ulusal ve uluslararası futboldan 90 gün men edildiği duyuruldu. Men kararının Jean-Bart ile ilgili sürmekte olan soruşturmalar nedeniyle verildiği belirtildi.
20 yıldır federasyon başkanlığı yapan Jean-Bart, kendisine yönelik iddiaları geçen ay reddetmişti.
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