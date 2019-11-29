Yves Saint Laurent marka ceket 420 bin dolara satıldı

1988 yılında süpermodel Naomi Campbell tarafından podyumda taşınan Yves Saint Laurent markasının ressam Vincent Van Gogh'un Ayçiçekleri resminden esinlenilerek tasarlanan ceketi, Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde açık artırmaya sunuldu. Ceketin 80 ila 120 bin euroya satılması hedefleniyordu. Turuncu ve sarı parlak taşlarla süslenmiş ceket, Yves Saint Laurent müzesinin web sitesindeki açıklamaya göre, 600 saat boyuca nakışçılar tarafından elle işlendi. Payetlerle süslü Yves Saint Laurent ceketinden yalnızca 4 adet üretilmişti. Yves Saint Laurent, daha önce yaptığı bir açıklamada, 'Resimlerden her zaman etkilenmişimdir. Bu nedenle tasarımlarıma ilham vermesi oldukça doğal. Kendi yeteneklerimi üstatlarla hiç karşılaştırmadım. Sadece onların dehalarına yakın olmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek niyetinde oldum' demişti.

Ceketi Naomi Campbell 1988 Yves Saint Laurent ilkbahar/ yaz koleksiyonunda podyumda giydi.

Zengin görünümlü tasarım ceket, tahmin edilen fiyatın fazlasına satıldı. Yves Saint Laurent tasarımı ceket 420 bin dolar, yani yaklaşık 2 buçuk milyon liraya alıcı buldu. Ceket, Avustralya'nın Melbourne kentinde bulunan Victoria Ulusal Galerisi tarafından satın alındı.

Vincent van Gogh's 'Vase with Fifteen Sunflowers isimli tablosu.

Yves Saint Laurent, 2008 yılında 71 yaşında öldü.

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Fotoğraflar: christies.com



