Z kuşağı, anksiyete atakları için ücretli izin istiyor

Milenyum kuşağı olarak bilinen 1981-1996 doğumlular bugün pek çok şirketin yönetici koltuğunda oturuyor. Kendilerinden sonra gelen Z kuşağını yönetiyorlar. Ancak her ikisi de modern zamanlarda büyümüş olmasına rağmen aralarında kuşak çatışması yaşanıyor. 30’larında olan yöneticiler, çalışma tarihinde duyulmamış talepler karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Bazı yöneticiler yeni neslin hassasiyetlerine uygun davranabilmek için çalışanlardan ‘profesyonel yardım’ alıyor.

Giyim şirketi CEO’su Andy Dunn, yazdığı kitaptaki dili düzeltmesi için en genç çalışanından yardım alıyor.

CEO Lola Priego (31) dostane yaklaşımı yüzünden bazı çalışanların kendisine iş buyurmaya kalktığını söylüyor.

Çalışanlar, teknoloji şirketi kurucusu Ali Kriegsman’dan (30), anksiyete atakları için izin istiyor.

CEO Gabe Kennedy (30), çalışanların sekiz saatlik mesai için pazarlık ettiğini anlatıyor.

New York Times gazetesi, çoğu uzaktan çalışmaya uygun sektörlerdeki işverenlerin karşılaştığı sıra dışı talepleri derledi: