İstanbul Kağıthane'de bir zabıta memuru, kendisine tekme atan seyyar satıcıyı yumrukladı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen olay sonrası olaya karışan zabıta memurları soruşturma için açığa alındı.









ZABITA-SEYYAR SATICILAR BİRBİRİNE SALDIRDI

Zabıtalarla seyyar satıcılar arasında gerilim yine arttı. İki taraf da birbirine saldırdı.

İstanbul Kağıthane'deki semt pazarında zabıta ekipleri denetim yapıyordu. Sokak başında meyve satan seyyar satıcılara müdahale ettiler. Meyve kasalarına el koymaya çalışan zabıta ile seyyar satıcılar arasında itişme yaşandı. Bu sırada seyyar satıcılardan biri meyve kasalarını alarak kaçarken, diğer satıcı da zabıta memurlarından birine tekme attı. Bunun üzerine zabıta memuru seyyar satıcının arkasından koşarak yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BELEDİYE: ZABITA MEMURLARI SORUŞTURMA İÇİN AÇIĞA ALINDI

Kağıthane Belediyesi'nin açıklamasında, bir seyyar satıcının tezgahını yola koyduğu ve vatandaşların yol kapandığı için şikayette bulunduğu belirtildi. Satıcının, zabıtanın uyarısı üzerine tezgahı başka yere taşıdığı ancak zabıta gittikten sonra tezgahını yeniden yasak yere koyduğu vurgulandı.

İkinci uyarıdaysa zabıtaya hakaret ettiği ve saldırdığının altı çizildi. "Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır "denildi.







