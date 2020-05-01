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Türkiye Zabıta şehrin göbeğinde gezen inekleri zor topladı

Zabıta şehrin göbeğinde gezen inekleri zor topladı

Türkiye

Zabıta şehrin göbeğinde gezen inekleri zor topladı

Şırnak'ta zabıta ekipleri, trafikte tehlike oluşturan başıboş inekleri toplarken kaçmaları nedeniyle zor anlar yaşadı.

01 Mayıs 2020, Cuma 13:26 Son Güncelleme:
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Cizre Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, ilçe genelinde, trafikte tehlike oluşturan başıboş inekleri toplamak için çalışma başlattı.

Cadde ve sokaklarda inek kovalayan ekipler, zor anlar yaşadı. Kaçan ineklerin yakalanması için her yöntem denendi.

Uzun uğraşlar sonucu yakalanamayan bazı inekler, uyuşturuldu.

İnek sahiplerine cezai işlem uygulandığını anlatan Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, hayvanların cadde ve sokaklara başıboş bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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