Türkiye Zabıta ve seyyar satıcılar Esenyurt'ta birbirine girdi

Zabıta ve seyyar satıcılar Esenyurt'ta birbirine girdi

Türkiye

Zabıta ve seyyar satıcılar Esenyurt'ta birbirine girdi

Esenyurt'ta iddiaya göre, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde kaldırımı işgal eden seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi. İki tarafından birbirine girdiği kavga kameraya yansıdı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile kaldırımı işgal eden seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde kaldırımı işgal eden seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi. Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıtalar ile tartışmaya başladı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavgaya dönüştü. Satıcılardan biri zabıta ekiplerine sopa ile saldırmaya çalıştı. Giderek büyüyen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



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