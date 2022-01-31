Zabıtanın acı sonu! Düşen tamponu almak isterken...

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Söke-Milas yolundaki kavşakta meydana gelen olayda, Didim Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Hasan Taştekin, otomobiliyle seyir halindeyken aracın tamponu düştü. Taştekin, iddiaya göre, durdurduğu otomobilden inerek tamponu almak istedi.

Bu sırada aynı yönden gelen A.M.Y. (45) yönetiminde otomobil, Taştekin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Taştekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Taştekin'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü A.M.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BELEDİYE ÖNÜNDEN TÖRENLE UĞURLANDI

Hasan Taştekin’ın cenazesi, hastane morgundan teslim alınarak, görev yaptığı Didim Belediyesi önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Taştekin’ın mesai arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Hasan Taştekin'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Burhan CEYHAN/DHA