Zafer Algöz: Emeğimin karşılığını istiyorum

'Muhteşem ikili' dizisinin yapımcılığı üstlenen TMC Film'in oyuncularına ve set ekibine de ödemesini aksattığı iddia edilmişti. Dizi oyuncularından Zafer Algöz 153 bin TL alacağı olduğu ve TMC Film tarafından bu ücretin ödenmediği ileri sürerek mahkemeye başvurmuştu.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GİTTİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ünlü oyuncu Zafer Algöz avukatı ile birlikte katıldı. İki buçuk yıldır devam eden davada mahkeme, dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

AÇIKLAMA YAPTI

Zafer Alagöz duruşma sonunda, "İnsanların hak ettiği emeğin zamanında alınmasını istiyorum. Davamız buçuk senedir devam ediyor. Artık sonuna doğru geldik. 60 yaşındayım, 15 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum ilk defa yapımcı ile davalık oluyorum. Emeğimin karşılığını ödenmesi istiyorum" açıklamasında bulunarak adliyeden ayrıldı.







