Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede Altun’un tetkikleri yapıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan ve bilinci açık olan Altun’un beyin kanaması riski nedeniyle hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

2007’de beyin tümörü ameliyatı olan Altun’un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde sürüyor.

ZAFER ALGÖZ: YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, bugün Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.



