Zafer Algöz o davadan vazgeçti

Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel gibi oyuncuların yer aldığı, TMC Film Yapım imzalı 'Muhteşem İkili' dizisi 12'nci bölümde final yaptı. Dizinin final yapmasının ardından Sinema Televizyon Sendikası bir açıklama yaparak, set çalışanlarının haklarını alamadıklarını söylemişti. Hakkı olan ücreti alamadığını belirten oyuncu Zafer Algöz, yapım şirketine 153 bin 375 TL'lik alacağı için dava açmıştı.

'TÜM TALEPLERDEN VAZGEÇİYORUZ'

İstanbul Fikri Sınai ve Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Zafer Algöz’ün avukatı, “Karşı taraf ile sulh olduk. Dava ettiğimiz tüm taleplerimizden vazgeçiyoruz” dedi. Davalı TMC Film Yapım şirketinin avukatı ise “Biz de sulh olduk. Davanın reddini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Alınan taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Zafer Algöz’ün davadan feragat etmesi üzerine davayı reddetti.

'İKİ BUÇUK YILDIR OYALANIYORUM'

Önceki celse duruşmaya katılan Zafer Algöz, 2.5 buçuk senedir kendisinin oyalandığını iddia etmişti. Ünlü oyuncu, “Bizim memleketimizde ne yazık ki adalet yavaş işliyor. 60 yaşındayım, 15 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. Hayatımda ilk defa bir yapımcıyla alacak verecek meselesi yüzünden mahkemelik oldum. Neticede sadaka istemiyorum. Çünkü çalıştım, emek verdim. Bu emeğimin karşılığının ödenmesini talep ediyorum” demişti.

Damla GÜLER / Milliyet.com.tr