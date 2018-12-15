Zafer Algöz yolda bulduğu mücevherleri sahibine ulaştırdı

İstanbul Nişantaşı’nda oturan oyuncu Zafer Algöz’ün yolda bulduğu çantadan 11 parça mücevher çıktı. Algöz, Instagram’a, “Böyle bir çanta buldum, sahibini arıyorum” diye yazdı. Çantayı düşüren Uludağ Gazozları’nın sahibi Hülya ve Mehmet Erbak çifti de aynı saatlerde Teşvikiye Karakolu’na başvurdu. Algöz’ün paylaşımını fark eden bir polis, Erbak çiftine haber verdi.

'BU BİR MUCİZE'

Hülya Erbak, Zafer Algöz’ü arayıp mücevherlerin hepsini tarif etti. Algöz “Ne zaman isterseniz çantanızı alabilirsiniz” dedi. Erbak çiftinin çocukları Nuri Cem, dün Zafer Algöz’den mücevherleri teslim aldı. Hülya Erbak, Zafer Algöz’e “Bana bir mucize hediye ettiniz, ‘hâlâ böyle iyi insanlar kaldı mı’ diye sorardık, demek ki varmış. İyi ki varsınız” diye mesaj attı.

Çantayı Zafer Algöz’den teslim alan Nuri Cem Erbak, “Annem ve babam mücevherleri sigortalatmaya götürürken düşürmüşler” dedi.

POSTA/CANDAŞ TOLGA IŞIK