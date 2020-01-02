Bugüne kadar sağladığı farkındalıklarla onlarca kişinin içindeki ışığı açığa çıkarmasına kılavuzluk eden Zafer Altıntaş, deneyimlerini bir kitapta derledi.

Bir rehber olarak ele alınabilecek kitapla temel olarak başlangıç seviyesinde meditasyon yapmak, çakraların işlevlerin tam olarak yerine getirmesini sağlamak, aurayı dışarının kirli enerjilerinden arındırmak, özetle evrenin aslında önümüze altın tepsiyle sunduklarını, burnumuzun dibindeki görmemiz amaçlanıyor.

Bize ait olmayan enerjilerden arınmayı kendine odak noktası olarak seçen Zafer Altıntaş hayatımızdaki en küçük ayrıntının bile bizi ne kadar çok etkilediğini olabilecek en sade dille anlatıyor.