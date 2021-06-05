Zafer Arıkan: Bu kartlardan milyon liralar çıkabileceğini gösterdik

Ortaklar doğumluyum, hayatım da burada geçiyor. Emeklilik sonrası 10 yıldır Milli Piyango Bayisi’nde çalışıyorum. Bayi olarak çok değişik duyguları biz de oyunseverlerle birlikte yaşıyoruz. Son olarak 2 milyon TL’lik büyük ikramiye kazandırdığımız arkadaşı unutmak mümkün değil mesela. Toplam 100 TL’lik Kazı Kazan almıştı, Para Yağmuru adlı oyun ile mutlu sona ulaştı. Bizim de böylesi bir büyük ikramiye kazandırmamız mutluluğumuza mutluluk kattı. Daha önceleri Kazı Kazan’da irili ufaklı ikramiyeler kazandırdık ama böyle büyük ikramiye hiç kazandırmamıştık. Daha doğrusu Kazı Kazan’da yeni dönemde böyle büyük ikramiyeler olduğunu çevremizdeki insanlar görmüş oldu. Yani Kazı Kazan oyunları ile de milyon liraların kazanıldığını bayi olarak biz belgelemiş olduk.

BİZE DE MORAL OLUYOR

Büyük ikramiyelerin çıkması bizim için de çok iyi oluyor. Hem bize moral veriyor, yaptığımız işi daha keyifli hale getiriyor hem de çevrede duyulunca işlere de olumlu katkı veriyor. Bazen biz de ‘ya çıkarsa’ diye kendimiz için kazıyoruz. Büyük ikramiyeler her zaman cezbedici oluyor.

ZEVKİNİ ÇIKARARAK KARTI KAZIYIN HİÇ ACELEYE GETİRMEYİN

Kazı kazan oynayanların soğuk kanlı olması lazım. Kart kazıyanların o an çok acele etmemesi lazım. Bu oyun kazıya kazıya zevki çıkarılan bir oyun. Bazen aceleyle kazandığı ikramiyeyi gözden kaçıranlar oluyor. Bu oyunlarda dikkat etmeyenlerin kartları bize getirip terminale okutmalarını öneririm. Bazen kazandıklarının farkında bile olmayabilirler.

RÜYADA GÖREN ÇOK OLUR!

Bizim işte en çok rüyasında görenler gelip şans oyunu oynar. İçine doğanlar, şansına şans tanımak için Milli Piyango ya da o gün çekilen sayısal oyunlara katılırlar. Bazı kişiler de genelde kazandıktan sonra rüyasında gördüğünü hatırlar.

İŞLER İYİ GİDİYOR

Son dönemde oyunlara ilgi yükselişte. Özellikle de Kazı Kazan oyunlarında patlama var. İkramiyelerle de orantılı bu olay, ikramiye çıktıkça duyuluyor ve daha çok oynanıyor. Bu dönemde pandemi kısıtlamaları da biraz daha hafiflediği için işlerimiz gayet iyi gidiyor. Bu sektör bayilere de para kazandırıyor, Milli Piyango bayiliğini her esnafa öneririz. 6 gün ara ile ikramiye vermemiz bize de ilgiyi çok artırdı. Bölge sorumlumuz ile koordineli olarak satışlarımız artırmak için çalışmalar yapıyoruz.