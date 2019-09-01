Eşi Binnaz Ergin'in organize ettiği davette dizi kadrosu hazır bulundu.

Şevket Çoruh, Ozan Güven, Merve Oflaz, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Özgür Ozan oyuncuya hediye olarak altın taktı.

77 yaşındaki Zafer Ergin genç ve dinç görüntüsüyle 50 yaşında gibiydi.

BAZEN POLİSLER BANA 'AMİRİM' DİYOR

Zafer Ergin daha önce verdiği bir röportajda ''Birkaç kez ilginç şeyler yaşadığım oldu. Gördüklerinde selam veren de vardı, 'Amirim' diyen de. Bazen espri mahiyetinde de oluyor bu. Tabii sadece ben değil dizideki tüm arkadaşlarım zaman zaman bunu yaşıyor.

Benimsenmek hoş bir şey. Neticede biz de kamu hizmeti yapan vatandaşları canlandırıyoruz. Onların da yapmak istedikleri, yapamadıkları bazı şeyleri dile getiriyoruz. Mesela belki aileleri ile olan sorunlarını kendileri dile getiremiyor, biz getiriyoruz. Ama verilecek mesajlara çok dikkat etmeliyiz. Toplumsal sorumluluğu her zaman cebimizde taşımamız ve elimizi de sık sık cebimize sokmamız lazım.'' demişti.

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