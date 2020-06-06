Dünya 'Zafer Yolları' harekatı başladı

'Zafer Yolları' harekatı başladı

Dünya

'Zafer Yolları' harekatı başladı

Libya ordusu 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı.

06 Haziran 2020, Cumartesi 12:44 Son Güncelleme:
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Libya Ordusu, sahil kenti Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) ülkeyi 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi’nin memleketi Sirte ve Cufra kentine askeri operasyonun başlatıldığını duyurdu.


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