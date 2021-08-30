Türkiye Zaferin yıl dönümünde deniz altında 45 tonluk tankla poz

Zaferin yıl dönümünde deniz altında 45 tonluk tankla poz

Türkiye

Zaferin yıl dönümünde deniz altında 45 tonluk tankla poz

Antalya Kaş'ta dalış turizmine katkı için 2017 yılında batırılan 45 tonluk tankın olduğu limanda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümüne özel dalış gerçekleştirildi. Dalış ekibi, tankın yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, fotoğraf çekti.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önemli dalış turizmi merkezlerinden Kaş'ta, dalış turizmine katkı için 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden temin edilen tank, 6 metre derinliğe batırıldı. 45 tonluk tankın olduğu limanda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle özel dalış gerçekleştirildi. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Barakuda Dalış Merkezi ekibinden 15 dalgıç, tankın etrafında 6 metre boyunda 4 metre eninde Türk bayrağı ile dev Atatürk posteri açtı, ortaya güzel görüntüler çıktı.

DHA


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