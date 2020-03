Zagreb gezilecek yerler

Avrupa’nın en önemli turistik şehirlerinden biri haline gelen Zagreb otel, butik otel, apart otel, pansiyon, hostel gibi çok fazla konaklama seçeneği sunmakta. Başkent olması sebebiyle şehre turistik ve iş gezisi yapan çok sayıda konuğu ağırlamak için çeşitli imkânlar sunan Zagreb, başkente yakışır bir misafirperverlik ve konfor sağlamakta.

Zagreb’de ne yenir?

Zagreb mutfağı bulunduğu coğrafya itibariyle çevresindeki kültürlerden etkilenmiş zengin bir mutfak. Deniz ürünleri yanı sıra et ve salataları da çok çeşitli. Ayrıca zengin bir şarap kültürü var. Akdeniz ve Orta Avrupa kültürlerinin etkilerini taşır. Ayrıca başkent olması nedeniyle her bütçeye uygun, her çeşit yemeğin bulunabildiği bir şehir. Restoran, kafe ve barları şehrin işlek caddelerine dağılmış durumda.

Kulenova seka

Bir tür baharatlı sucuktur. Hırvatistan’a özel bir lezzet. Zagreb’de de oldukça ünlü.

Grah

Kuru fasulye, domates salçası, yöresel sosis kullanılarak yapılan bir yemek.

Bucnica

Yufka ile yapılan bir çeşit peynirli börek.

Hobonitce

Ahtapot, patates, soğan, sarımsak ve limonla hazırlanan yerel salata.

Cevapcici

Kıyma ile yapılan köfteler, ızgarada pişirilerek yanında kızarmış patates ve domates ile birlikte servis edilmekte. Restoranların menülerinde sık sık rastlanmakta. Ayrıca sandviç ekmeğine koydurarak da satın almak mümkündür.

Pršut

Kurutulmuş jambondur. Hırvatistan’da oldukça sevilerek yenilen bir gıda.

Pasticada

Dilimlenmiş biftek ve özel sos ile hazırlanan bir çeşit et yemeği.

Zelene Menestra

Etle birlikte pişirilen Akdeniz sebzelerinin yer aldığı yöresel yemeklerden.

Zagreb'de gezilecek yerler

Zagreb’de ilk yerleşimin 1. yüzyılda gerçekleştiği düşünülmekte. Şehir, Kaptol ve Gradec şehirlerinin 1851 yılında birleşmeleriyle ortaya çıktı. Orta Asya ve Adriyatik kıyıları arasındaki birleşme noktasında yer alan şehir; dar sokakları, tarihî müzeleri, doğal parkları ve sarayları ile ziyaretçilerine farklı gezi imkânları sunmakta. Zagreb’i gezerken, bu güzel Hırvat şehrinin her köşesinde, Avusturya–Macaristan ve sosyalist tarihini yansıtan izler görmek mümkün. Bahar aylarında başlayan festival mevsimi ile şehir daha da güzelleşerek canlanmakta.

Zagreb Eye

Başkentin en yüksek noktası olan ve ziyaretçilere harika şehir manzarası fotoğrafları çekme imkânı sunan bir binanın üst katına “Zagreb Eye” adı verilmiştir. Burası, Ban Jelacic meydanındaki bir gökdelende yer almakta.

Ban Jelacic Meydanı

Zagreb’de gezilecek yerler arasında ilk sırada en merkezî meydan olan Ban Jelacic meydanı yer almakta. Turistik yapıların birçoğu burada. Hareketli ve canlı bir meydan. Adeta şehrin kalbi burada atmakta.

Dolac Pazarı

Eski Şehir meydanında kurulmakta. 1900’lerin başından bu yana kurulan pazar, yakın kasabalardan gelen çiftçilerin ürünlerini sattıkları bir yer. Burada genellikle doğal ürünler, turistik hediyeler bulunmakta.

Donji Grad

Aşağı Kasaba olarak adlandırılan bölge şehrin merkezi olarak görülmekte. Burası ticaret ve iş merkezlerinin yoğunlaştığı modern yapıların ağırlıkta olduğu bir bölge. Sanat galerileri, tarih müzeleri ve alışveriş için dükkânlar yer almakta.

Hırvatistan Ulusal Tiyatrosu

Sarı renkli bu bina 1895 yılından buyana Mareşal Tito Meydanı’na ayrı bir renk katmakta. Neo barok tarzı yapılmış olan binada, tiyatro, bale, opera eserleri izlenebilmekte.

Zagreb Katedrali

12. yüzyılda yapılmış olan Zagreb Katedrali, turistlerin ilgisini çekmekte. Gotik tarzda inşa edilmiş olan bu güzel eserin ön tarafında Meryem Ana ve melek sütunları görülmekte. Etkileyici mimarisi ile şehrin en önemli yapılarından bir tanesi.

St. Mark’s Kilisesi

13. yüzyılda kurulmuş kilise, dekoratif çatı süslemesi ile fark yaratmakta. Kırmızı, beyaz ve mavi damalı zemin üzerinde iki adet hanedanlık arması olan çatı, oldukça farklı bir görünümde. Çatıda yer alan armalar Hırvatistan, Slovenya ve Dalmaçya üçlü krallığını temsil etmekte.

Lotrçak Kulesi

Geçmişte amacı hırsızlara karşı şehri korumak olan bu kule, günümüzde turistlerin Zagreb fotoğrafları çekebilmeleri için harika bir şehir manzarası sunmakta.

Plitvice Gölü Ulusal Parkı

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Plitvice Gölü Ulusal Parkı sunduğu doğa manzarası, yürüyüş parkurları ile ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatmaktad. Burada şelaleler ile birbirine bağlanmış 16 adet doğal göl bulunmakta.