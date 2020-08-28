Magazin Zahide Yetiş bir ilke imza attı

Zahide Yetiş bir ilke imza attı

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Zahide Yetiş bir ilke imza attı

‘Zahide Yetiş’le Gelin Görün’ 31 Ağustos Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

28 Ağustos 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Kanal D’de sunuculuğunu Zahide Yetiş’in yaptığı ‘Zahide Yetiş’le Gelin Görün’ 31 Ağustos Pazartesi izleyici ile buluşuyor. Zahide Yetiş, “Kanal D ile hep ilkleri yaşadım. Bu program da öyle oldu. İlk defa kayınvalidem ile ekrana çıkıyorum. Büyük bir yarışma heyecanı yaşayacağız” diye konuştu. Program hafta içi her gün 12.45’te.

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