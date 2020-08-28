Zahide Yetiş bir ilke imza attı

Kanal D’de sunuculuğunu Zahide Yetiş’in yaptığı ‘Zahide Yetiş’le Gelin Görün’ 31 Ağustos Pazartesi izleyici ile buluşuyor. Zahide Yetiş, “Kanal D ile hep ilkleri yaşadım. Bu program da öyle oldu. İlk defa kayınvalidem ile ekrana çıkıyorum. Büyük bir yarışma heyecanı yaşayacağız” diye konuştu. Program hafta içi her gün 12.45’te.