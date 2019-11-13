Yemek tarifleri ve konuklarıyla Show TV'nin beğenilen programlarından olan Zahide Yetiş'le, 25 Kasım Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da ekrana gelecek.

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğdu. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelen Zahide Yetiş'in sonradan bir kız, üç erkek kardeşi oldu. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşandı. Zahide Yetiş, babaannesinin yanında İzmir'de büyüdü. Ortaokul ve lise yıllarında güzel konuşma, şiir okuma ve kompozisyon yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başlayan Zahide Yetiş, reklam seslendirmeleri yaptı. Ayrıca haber spikeri ve metin yazarı olarak görev aldı. TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yapan Zahide Yetiş, 6 yıl boyunca teknoloji programı 'İnternet TV' yi sundu, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı. İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi. TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı. Kanal D'de yayınlanan "Doktorum" programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de "Zahide'yle Yetiş Hayata" adlı programda sunuculuk yaptı.

Şimdilerde 'Zahide Yetiş’le' adlı programında, Türkiye’nin en ilginç insanları, çarpıcı hayat hikayeleri ve alanında uzman, saygın konuklarıyla Show TV’de izleyicileriyle buluşuyor.