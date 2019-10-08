Zalim İstanbul 14. bölümde Agah, çılgına dönüyor!

İşte Agah Bey'i çılgına döndüren olayın gelişimi:

Agah Bey, Cenk'in Amerika'ya gitme partisine işlerinden dolayı geç gelmiştir. Geldiğinde çok şaşırır. Partide kimse yoktur. Erken bittiğini düşündüğü partinin erken bitme sebebini de Cenk'ten öğrenir. Evlilik cüzdanını gören Agah, Cenk'ten bir açıklama bekler.

Cenk, babasının söylemeye korktuğu evlilik olayının gerçekleştiğini söyler. Agah, sinirlerine hakim olamaz ve Cenk'e okkalı bir baba tokadı atar ve 'Benim öyle bir oğlum yok' der. Cenk için önemli olmayan bu tokat Şeniz için büyük yenilgidir. Agah, hızını alamaz ve Cenk ile Cemre'yi köşkten kovar...









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