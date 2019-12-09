Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Zalim İstanbul 22. bölümde neler yaşanacak?

Zalim İstanbul son bölümde neler oldu? Hepsi yazımızda.

İşte Zalim İstanbul 22. bölümde yaşanacaklar!

Seher'in planı ortalığı karıştırıyor!

Cenk ve Cemre'nin tatile çıkacağını duyan Seher, Ceren ve Nedim'in de bu tatile gitmesini sağlar. Fakat bu tatil herkes için bir felakete dönüşür. Bu durumu duyan Agah hışımla Seher'in yanına gider. Seher gördükleri yüzünden şok geçirir.

Öte yandan hamileliği ilerleyen Ceren bu tatilde rahatsızlanır. Cenk yaşanan şeylere rağmen tedirgin olur. Şeniz'e soracak soruları vardı. Şeniz ise geri dönülmez bir yalanın içine girmiştir bile.





Zalim İstanbul'un 21. bölümünde neler yaşandı?

Nedim, şirkette hakkı olanı isteyerek Agah Beyi şaşırtıyor!

Agah Bey, Nedim'in köşke Ceren'i yerleştirmesinin şaşkınlığını yaşarken ikinci bir şaşkınlık yaşar. Nedim şirkette bir oda ister. Nedim'in böyle bir karar vermesini soğukkanlı olarak karşılar. Şeniz'in kendisini bu konu ile önceden doldurması ise, Agah'ın içine kurdu düşürmüş oldu.

Nedim'e karşı bakış açısı değişmeye başlar. Şirketi bu hale kendisinin getirmesi ve elinden kayıp gidecek olması onu biraz düşündürür; fakat, Nedim'e ait olduğunu yok saymaz. Cenk ise, şirket ile ilgili Nedim'in çıkışına en sert tepkiyi verir.

Ceren, Agah'ın sunduğu para teklifi üzerine dönülmez bir karar verir. Açık çek gözünü döndürmüştür. Şeniz ile ilgili bildiklerini ve köşkte dönen dolapları Agah'a satacağını düşünürken ummadığı bir durumla karşı karşıya kalır. Agah, ona öyle bir anlaşma önerir ki Ceren ne yapacağını şaşırır. Agah'ın hazırladığı anlaşmada Ceren, Karaçay soyadından ve bebeğin haklarından vaz geçmek zorunda kalır. Anlaşma kağıdını imzalar; fakat, Şeniz'in usta manevrasıyla doldurduğu Seher anlaşmayı yırtmasını bilir.

Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanı yayınlandığında yazımızda bulabilirsiniz.



