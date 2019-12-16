Zalim İstanbul 22. bölüm özeti izle

Zalim İstanbul 22. Bölümde Damla, kendisini eken Civan'a unutamayacağı bir ders veriyor!

Civan, ailesinin yeni yaşadığı sıkıntı yüzünden Damla ile olan buluşmasına gidemiyor. Ona haber vermeye çalışsa da bir türlü sorunlar elini ayağını kilitliyor. Bu sırada Damla çok sinirli bir şekilde köşke döner.

Uzun süre beklemekten dolayı Civan'a öfkelidir. Civan, durumu anlatmaya çalışsa da Damla'nın duvarını yıkamaz. Damal ise, ona unutamayacağı bir ders verir. Aile dostlarının çocuğu olan Meriç'i ayarlarlar. Damla eğlenmek için dışarı çıkmaya hazırdır ve üzerinde çok seksi bir kıyafet vardır.

Agah'ı bile rahatsız eden kıyafetiyle Civan'ı çıldırtmayı başarır. Civan asıl çıldırmayı, Meriç'in motoruyla Damla'yı alıp götürmesiyle yaşar.

Zalim İstanbul 22. bölümde Cemre, söylediği şarkı ile Cenk'in kıskançlık krizi geçirmesine neden oluyor!

Zalim İstanbul 23. bölüm özeti!

Zalim İstanbul 24. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Nedim ve Cenk arasındaki gerilim kavgaya dönüşüyor.

Nedim ve Cenk karşı karşıya geliyor. Şeniz ise büyük bir panik yaşıyor.

Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanı 2





Ceren, Şeniz'e saldırıyor!

Ceren'in bebeğini kaybetmesi herkes için büyük şok olur. Ceren'in psikolojisi de oldukça bozulmuştur. Saatli bomba gibi gezmektedir. Cemre, Nedim ve Ceren'in boşanacağını düşünür ve bu durumdan gizlice mutluluk duyar.

Nedim, Şeniz'e korku salmaktadır. Yaptıklarının bedelini Şeniz'e ödetmeye kararlıdır.

Bebeğini kaybettikten sonra psikolojisi bozulan Ceren, Şeniz'e karşı inanılmaz bir öfke duymaktadır. Şeniz uyuduğu sırada ona saldırarak, boğmaya çalışır.

Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanı 1





Zalim İstanbul 24. bölüm fragmanı yayınlandı

Zalim İstanbul 24. bölüm fragmanı





Zalim İstanbul 24. bölüm özeti

İntikam ateşiyle yanan Nedim planlarını hızlıca devreye sokar. Cemre'nin Nedim ile konuşma çabaları da fayda sağlamaz. Şeniz duruma el atmaya kararlıdır. Nedim'in yaptığı her şeyi hatırladığını öğrenir ve kendini kurtarmak için bir plan hazırlar. Bu plandaki ortağı ise düşmanı olarak saydığı Ceren'in ta kendisidir. Ceren Şeniz'e güvenmese de plana dahil olur ve Nedim'i tuzağa çeker.

Diğer taraftan Cemre, Cenk'ten boşanmak istediğini söyler. Fakat Cenk, Cemre ile aynı şeyi düşünmemektedir.

Şeniz'in planı işe yarayacak mı?

Genel hikaye

Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Yapım: Avşar Film

Yapımcı: Şükrü Avşar

Yönetmen: Cevdet Mercan

Öykü ve Senaryo: Sırma Yanık

Görüntü Yönetmeni: Volkan Aslan

Genel Sanat Yönetmeni: Naz Erayda

Oyuncular: Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Nermin), Gamze Demirbilek (Nurten)