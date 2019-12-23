Zalim İstanbul 24. bölüm özeti!

Nedim, Ceren ve Şeniz'in tuzağına düşüyor!

İntikam ateşiyle yanan Nedim planlarını hızlıca devreye sokar. Cemre'nin Nedim ile konuşma çabaları da fayda sağlamaz. Şeniz duruma el atmaya kararlıdır. Nedim'in yaptığı her şeyi hatırladığını öğrenir ve kendini kurtarmak için bir plan hazırlar. Bu plandaki ortağı ise düşmanı olarak saydığı Ceren'in ta kendisidir. Ceren Şeniz'e güvenmese de plana dahil olur ve Nedim'i tuzağa çeker.

Diğer taraftan Cemre, Cenk'ten boşanmak istediğini söyler. Fakat Cenk, Cemre ile aynı şeyi düşünmemektedir.

Şeniz'in planı işe yarayacak mı?

Zalim İstanbul 24. bölümde Cenk ve Nedim'in hesaplaşması bölüme damgasını vuracak





Zalim İstanbul 24. bölümde Cemre, Cenk'e yaşanan tüm olaylardan sonra boşanma zamanlarının geldiğini söyler. Bunu duyan Cenk yıkılır. Çünkü Cemre'ye karşı beslediği hisler gün geçtikçe artmıştır. Günün birinde Cemre'nin de kendisini sevebileceğini düşünen Cenk, duyduklarından sonra tüm öfkesini Nedim'e yöneltir.

Sevdiği kadın ile arasındaki tek engelin Nedim olduğunu düşünen Cenk öfkeden deliye döner. Ancak öfkeli olan sadece o değildir. Nedim esaretle geçen acı dolu yıllarının aşktan çok daha önemli olduğunu düşünür ve hırsının hepsinin üstesinden geleceğine emindir.





Bu heyecan dolu bölümden sonra Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla yeni bölümde neler olacağı ile ilgili ip uçlarına da ulaştık

Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanında Cenk ve Nedim Cemre için karşı karşıya geliyor.

Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanında Nedim'in Cenk ve Cemre'nin evliliğiyle ilgili gerçekleri öğrendiğini görüyoruz.

İşte Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanı





Zalim İstanbul 25. bölümde neler olacak?

Agah büyük sırrı öğrenecek mi?

Büyük hesaplaşma sonunda gerçekleşiyor. Agah'ın gözleri önünde Şeniz, Cenk ve Nedim karşı karşıya geliyor. Yaşadıklarını hatırlayan Nedim için büyük gün geliyor. Agah, Nedim'in yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum olmasının asıl sebebini öğrenebilecek mi?