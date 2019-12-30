Zalim İstanbul 25. bölüm özeti

Cenk ve Cemre'nin oynadığı evlilik oyunu gerçek mi oluyor?

Cenk ve Cemre'nin sahte evliliği köşktekiler tarafından öğrenilir. Agah, duydukları karşısında çılgına döner zira Nedim için yapılmış olan bu evliliği aklı almamaktadır. Nedim, Cemre'ye olan öfkesi sebebiyle seçimini yapmış ve Ceren ile olan evliliğini sürdürme kararı almıştır. Cenk ise Cemre'ye duyduğu aştan bir an bile şüphe etmez yaşanan tüm tatsız olaylara rağmen bu durumu sevdiği kadın ile paylaşır.

Öte yandan Şeniz, Ceren'in tuzağına düşer. Ceren intikam ateşiyle yanmaktadır. Şeniz'den öcünü almaya kararlıdır.

Cemre artık Nedim karşısında ne yapacağını bilemediği için rest çeker. Evlilik sahte bile olsa Cenk eğer yüzüğü ona geri takarsa evliliğin gerçek olacağını söyler. Cemre'nin bu resti Nedim'in fikrinin değişmesine sebep olacak mı?

Büyük hesaplaşma

Büyük hesaplaşma sonunda gerçekleşiyor. Agah'ın gözleri önünde Şeniz, Cenk ve Nedim karşı karşıya geliyor. Yaşadıklarını hatırlayan Nedim için büyük gün geliyor. Agah, Nedim'in yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum olmasının asıl sebebini öğrenebilecek mi?

Zalim İstanbul 25. bölüm 1. fragmanı





Zalim İstanbul 25. bölüm 2. fragmanı





Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Heyecanla beklenen Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak.

Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Yapım: Avşar Film

Yapımcı: Şükrü Avşar

Yönetmen: Cevdet Mercan

Öykü ve Senaryo: Sırma Yanık

Görüntü Yönetmeni: Volkan Aslan

Genel Sanat Yönetmeni: Naz Erayda

Oyuncular: Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Nermin), Gamze Demirbilek (Nurten)