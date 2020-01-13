Zalim İstanbul son bölümde neler oldu?

Cenk ve Cemre'nin sahte evliliği köşktekiler tarafından öğrenildi. Agah, duydukları karşısında çılgına dönerken Nedim için yapılmış olan bu evliliğe anlam veremedi. Nedim, Cemre'ye olan öfkesi sebebiyle seçimini yaptı ve Ceren ile olan evliliğini sürdürme kararı aldı. Cenk ise Cemre'ye duyduğu aşkı kendisiyle paylaştı.

Zalim İstanbul 26. bölümde neler olacak?

Cenk'in, Nedim ile ilgili anlattıkları Karaçay Ailesini derinden etkiliyor. Agah Bey, bunca zamandır olan bitenden habersiz yaşamanın şoku ile etrafındakilerden şüphe duymaya başlıyor; özellikle de, karısı Şeniz'e karşı. Agah Bey, geçmişi deşmeye karar veriyor ve ilk iş Nedim ile konuşuyor. Saklanan başka bir sır var mı diye onu konuşturmaya çalışıyor.

Bu sırada Ceren'in eline koz olarak kullanabileceği Nedim'in ses kaydı geçiyor. Ceren, duyduklarının şaşkınlığını yaşar; çünkü kayıtta, Nedim’in babası ile yengesi Şeniz'in, Agah Beyi aldatmalarının itirafı bulunmaktadır. Ceren, duyduklarının şaşkınlığını yaşıyor. Ceren, Şeniz'i bitirmek istediğinden bu kozu ona karşı kullanacak mı? Agah Bey, köşkün üstündeki karabulut gibi duran sis perdesini kaldırmayı başarabilecek mi? Dört koldan gelen saldırılar karşısında Şeniz ne yapacak? Karaçay Ailesini nasıl bir durum bekliyor?

Cenk, bu travmayı daha fazla yaşamamak için geri dönülemez bir hamle yapıyor. Korumaya ait silahı belinden alarak intihara kalkışıyor. Agah Bey hızlı davranarak ona engel olmaya çalışsa da silah ateş alıyor.

Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı









Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı yayınlandı





Zalim İstanbul 27. bölümde neler olacak?

Şeniz, Nedim'e savaş açıyor!

Agah gerçekleri öğrendikten sonra Şeniz'i köşkten kovar. Karaçay mülklerine girişi yasaklanmıştır. Şeniz'e karşı oldukça öfkeli olan Agah tüm gemileri yakmıştır. Duruma anlam veremeyen Damla ise yaşananlardan dolayı Nedim'i suçlar. Annesinin eve geri döneceğini düşünmektedir.

Şeniz'in gitmesiyle eline geçen fırsatı değerlendiren Ceren, köşkte hanımlığını ilan eder. Şeniz'den intikamını aldığını düşünür. Ancak karşısında Damla'yı bulur.

Yaşadığı şokun ardından kendine gelen Şeniz savaş bayraklarını çıkartır. Nedim'den öcünü almaya kararlıdır. Bir şekilde o köşke geri dönecektir. Nedim, Şeniz'e bir uyarıda bulunur. Ancak karşısında intikam ateşiyle tutuşan bir kadın vardır.

Şeniz'in köşke dönmek için bir sonraki hamlesi ne olacak? Agah'ı ikna edebilecek mi?