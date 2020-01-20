Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı! Şeniz, Nedim'i öldürmek için plan yapıyor
13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 26. bölümünde Cenk'in itirafı, köşkteki dengeleri alt üst ediyor! Cenk, itirafından sonra vicdan azabı çeker. Bu itiraf bile kalbini ve düşüncelerini rahatlatmamıştır. Babasının ve odadakilerin bakışları ona yük olmaya başlar. Bu sırada Cenk'in dikkatini kendilerini oda dışından izleyen korumanın silahı çeker. Herkesin dalgın olduğu bir anda harekete geçer ve silahı korumanın belinden almayı başarır. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayar. Bu azaptan kurtulmanın tek sonucu olarak kendisini öldürmek olduğunu düşünür. Agah ve diğerleri ne yapacaklarını şaşırırlar. Agah Bey, bir fırsatını bulur ve Cenk'in tetiğe basmadan silahı yakalar. Cenk ve Agah Bey boğuşurlar. Bu esnada silah patlar. Cenk vurulur ve hemen hastaneye yetiştirilir. Zor geçen ameliyat sonrası Cenk yoğun bakıma alınır. Agah Bey, bu olay ile gözlerini köşkteki saklı sırlara çevirir. Peşine düştüğü Şeniz ile ilgili önemli delillere ulaşır. Zalim İstanbul 27. bölüm ile bu akşam ekranlara geldi. Heyecanla diziyi izleyen takipçiler ise yeni bölüm fragmanı için aramalara başladı. Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeniz, Nedim'i öldürmek için plan yapıyor. Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı için haberimizin sonuna bakmanız yeterli
Zalim İstanbul 27. bölüm özeti
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Şeniz köşten kovulur ama Agah’ın öfkesi dinmez. Damla, annesinin peşine düşer. Cenk olanların şokunu atlatamamışken babasının Cemre’yle yaptığı konuşma herkesi sarsar. Nedim, amcasının yanından ayrılmaz.
Nedim'den Cemre'ye zeytin dalı!
Agah, Nedim'e olan için çok üzgündür. Gözlerinin önünde yeğenine olanları fark etmemiş olması onu kahırdan kahıra sürükler. Bu üzüntüsünü de Nedim ile paylaşır.
Nedim'in ise başka planları vardır. Öncelikle Cemre'nin yanına gider. Cemre'ye uzatılan el başta Cenk olmak üzere herkesin kafasını karıştırır. Cenk, Cemre'yi kaybedeceği düşüncesine dayanamaz. Bir kez daha Nedim'in ondan hayallerini çalacağını düşünür.
Şeniz ise oldukça zor bir durumdadır. Sokakta kalan Şeniz'e hiç ummadığı biri tarafından yardım eli uzanır. Bu kişi Civan'dan başkası değildir. Bir taraftan da Cenk'i yanına çekmeye çalışan Şeniz için işler iyi gitmez. Cenk ve Şeniz büyük bir kaosa doğru sürüklenir.
Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanları
Zalim İstanbul yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler tarafından yeni bölüm fragmanı aralamarına başladı.
Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı
İşte Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 28. bölüm özeti
Nedim, Şeniz'e saldırmakla suçlanıyor!
Şeniz, Nedim ile konuşmak istediğini söyleyip onu kaldığı otele çağırır. Ancak Şeniz'in başka bir planı vardır, Nedim'i öldürmek. Bıçakla Nedim'e saldıran Şeniz, Nedim'in karşı koyması ile cam sehpanın üzerine düşünce boynundan yaralanır. Olay Nedim'in üzerine kalır. Tüm deliller onu işaret etmektedir. Nedim yakalanıp mahkemeye çıkarılır.
Nedim ne yapacak?