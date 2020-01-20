Zalim İstanbul 27. bölüm özeti

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Şeniz köşten kovulur ama Agah’ın öfkesi dinmez. Damla, annesinin peşine düşer. Cenk olanların şokunu atlatamamışken babasının Cemre’yle yaptığı konuşma herkesi sarsar. Nedim, amcasının yanından ayrılmaz.

Nedim'den Cemre'ye zeytin dalı!

Agah, Nedim'e olan için çok üzgündür. Gözlerinin önünde yeğenine olanları fark etmemiş olması onu kahırdan kahıra sürükler. Bu üzüntüsünü de Nedim ile paylaşır.

Nedim'in ise başka planları vardır. Öncelikle Cemre'nin yanına gider. Cemre'ye uzatılan el başta Cenk olmak üzere herkesin kafasını karıştırır. Cenk, Cemre'yi kaybedeceği düşüncesine dayanamaz. Bir kez daha Nedim'in ondan hayallerini çalacağını düşünür.

Şeniz ise oldukça zor bir durumdadır. Sokakta kalan Şeniz'e hiç ummadığı biri tarafından yardım eli uzanır. Bu kişi Civan'dan başkası değildir. Bir taraftan da Cenk'i yanına çekmeye çalışan Şeniz için işler iyi gitmez. Cenk ve Şeniz büyük bir kaosa doğru sürüklenir.

Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanları









Zalim İstanbul yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler tarafından yeni bölüm fragmanı aralamarına başladı.

Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı

İşte Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı





Zalim İstanbul 28. bölüm özeti

Nedim, Şeniz'e saldırmakla suçlanıyor!

Şeniz, Nedim ile konuşmak istediğini söyleyip onu kaldığı otele çağırır. Ancak Şeniz'in başka bir planı vardır, Nedim'i öldürmek. Bıçakla Nedim'e saldıran Şeniz, Nedim'in karşı koyması ile cam sehpanın üzerine düşünce boynundan yaralanır. Olay Nedim'in üzerine kalır. Tüm deliller onu işaret etmektedir. Nedim yakalanıp mahkemeye çıkarılır.





Nedim ne yapacak?